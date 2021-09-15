Посол ЕС: у Украины есть редкий шанс для всеобъемлющей судебной реформы

Украина сейчас имеет редкий шанс на проведение всеобъемлющей судебной реформы, считает посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Такое мнение он высказал в колонке, опубликованной на сайте "Европейской правды".

По словам Маасикаса, этому способствуют несколько факторов: в июле было принято законодательство о реформировании Высшего совета правосудия и перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, одна из частей судебной системы уже реформирована, а низкое доверие населения подрывает государство.

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Кроме того, по мнению посла, реформа необходима для получения инвестиций, существует высокий общественный запрос на всеобъемлющую реформу и присутствует международная поддержка.

Посол признает, что даже при таких благоприятных факторах внедрение судебной реформы будет чрезвычайно сложным.

"Речь будет идти о судьбе реальных людей. Коррумпированные лица будут бороться за свои должности, опираясь на олигархические и часто пророссийские интересы. Но даже люди с незапятнанной репутацией могут быть не в восторге от проверки", - считает посол.

Маасикас настаивает, что пришло время украинским партнерам, прежде всего Совету судей и Высшему совету правосудия, принять решение.

"На выбор есть два пути: попробовать затянуть и ослабить реформу или назначить своих экспертов и приступить к работе... Люди, которые вышли на Майдан во время Революции достоинства и решительно повернули Украину в Европу, требуют судебной реформы", - отметил дипломат.

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Напомним, на этой неделе Совет судей заблокировал запуск органа, который является одним из ключевых для судебной реформы. Судьи не поддержали ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

В Офисе президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов стран Группы семи.

Комментируя собрание послов Группы семи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования главной реформы в стране.