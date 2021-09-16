"Байден действует, как Трамп": Франция обвинила США в срыве многомиллиардного оборонного соглашения

Франция в четверг обвинила президента США Джо Байдена в том, что он нанес ей удар в спину и вел себя как его предшественник Дональд Трамп.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Причина - отстранение Парижа от прибыльного оборонного соглашения, о котором он договорился с Австралией, по строительству подводных лодок.

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия заявили, что они создают партнерство в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Канберра отказалась от соглашения с Францией по разработке подводных лодок на 40 млрд долларов.

"Это жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение во многом напоминает мне то, что делал господин Трамп", - сказал радио France Info министр иностранных дел Ле Дриан.

"Я зол и расстроен. Так не делается между союзниками", - добавил он.

В 2016 году Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для строительства нового подводного флота стоимостью 40 млрд долларов, чтобы заменить подлодки Collins, которым более двух десятилетий.

Две недели назад министры обороны и иностранных дел Австралии подтвердили соглашение с Францией. В июне президент Франции Эммануэль Макрон похвалил десятилетия будущего сотрудничества, принимая премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Это нож в спину. Мы создали доверительные отношения с Австралией, и это доверие было подорвано", - сказал Ле Дриан.

Отношения между президентами США и Франции испортились во время президентства Дональда Трампа. По словам дипломатов, в последние месяцы были опасения, что Байден не является откровенным со своими европейскими союзниками.

Действия Вашингтона в Австралии, вероятно, еще больше ухудшат трансатлантические связи, предполагает агентство. ЕС должен был представить свою Индо-Тихоокеанскую стратегию позже в четверг, а Париж готовится к председательству в ЕС в следующем полугодии.

Байден заявил в среду, что Франция остается "ключевым партнером в Индо-Тихоокеанской зоне".

Австралийский глава МИД сказал в своем заявлении, что Австралия надеется на продолжение "тесного и позитивного сотрудничества" с Францией.