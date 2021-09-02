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Укр / Рус

В Болгарии назначили дату президентских выборов

Четверг, 2 сентября 2021, 10:20

Парламент Болгарии на фоне длительной политической неопределенности решил, что 14 ноября в стране пройдут президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Румен Радев, один из самых популярных политиков страны, заявил, что будет баллотироваться на новый пятилетний срок.

Радева поддерживают социалисты и победитель последних парламентских выборов - партия "Есть такой народ" (ITN). Другие партии пока не называют своих кандидатов.

С раздробленным парламентом, который не смог создать правительство после выборов 11 июля, болгары почти наверняка будут голосовать и на новых парламентских выборах в ноябре.

27 августа Румен Радев обратился к Социалистической партии с просьбой попытаться сформировать правительство, чтобы избежать досрочных выборов.

Социалисты, третья по величине политическая партия после выборов 11 июля, попытаются сформировать большинство после неудачных попыток победителя на выборах партии "Есть такой народ" (ITN) и правоцентристской партии ГЕРБ.

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Болгария
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