Прокуратура Іспанії не закриє справу ексмонарха щодо несплачених податків - ЗМІ

Прокуратура Іспанії не закриє провадження проти колишнього короля Хуана Карлоса за несплачені податки за майно на суму близько 700 тисяч євро у зв’язку з тим, що він добровільно сплатив цю суму вже після офіційного початку процедур.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais з посиланням на свої джерела, знайомі зі справою.

Це пов’язано з тим, що законодавство дозволяє звільнити від переслідування за несплачений податковий борг лише у разі, якщо особа сплатить борг до того, як отримає офіційне повідомлення про початок процедур у зв’язку з порушенням.

Хуан Карлос отримав ці повідомлення у червні, листопаді та грудні 2020 року через свого юриста, повідомляють джерела. Це сталось до того, як юрист ексмонарха заявив, що Хуан Карлос вирішив сплатити повну суму, заборгування якої йому закидають - спершу близько 700 тисяч євро у грудні і згодом - ще 4 млн євро у лютому 2021 року.

Стаття 305.4 Кримінального кодексу передбачає, що у такому разі йому пробачили б порушення, якби кошти були сплачені до повідомлення від податкових органів або прокуратури про початок процедур.

У той самий час не зовсім зрозуміло, наскільки однозначно можливо буде трактувати це положення у випадку ексмонарха, тому що, за словами тих самих джерел, він знав про відкриття провадження, але не був детально обізнаний, чого саме стосується розслідування. Оскільки адвокат Хуана Карлоса тоді завбачливо не з’явився одразу для вивчення деталей, у нього є шанси довести, що король встиг сплатити податковий борг вчасно, хоча з публікацій у ЗМІ вже було зрозуміло, чого стосуються провадження.

Нагадаємо, у грудні Хуан Карлос виплатив державі 678 393 євро, що становить еквівалент його податкового боргу за 2016-2018 - щоб уникнути подальшого переслідування. У січні він з власної ініціативи подав до податкової декларацію про 8 млн євро та сплатив 4 млн податку - за польоти, надані приватною авіакомпанією через фонд Zagatka Foundation, власником якого є його далекий кузен Альваро де Орлеанс. Можливість користуватися такими польотами вважається негрошовим доходом і за це теж треба було сплатити податки.

Загалом проти колишнього монарха ведуть три розслідування. Перше стосується підозри у корупції у зв’язку з контрактом іспанського консорціуму на будівництво швидкісної залізниці до Мекки, друге - приховане отримання коштів від іспанського бізнесмена, третє - нібито зв’язки з компаніями у "податкових гаванях".

Влітку цього року король без пояснень покинув країну і досі перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Детальніше про це читайте у статті Втеча по-королівськи: яку ціну матиме корупційний скандал навколо іспанського монарха.