Прокуратура Испании не закроет дело экс-монарха о неуплаченных налогах - СМИ

Прокуратура Испании не закроет производство против бывшего короля Хуана Карлоса за неуплаченные налоги за имущество на сумму около 700 тыс. евро в связи с тем, что он добровольно выплатил эту сумму уже после официального начала процедур.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais со ссылкой на свои источники, знакомые с делом.

Это связано с тем, что законодательство позволяет освободить от преследования за неуплаченный налоговый долг только в случае, если лицо погасит долг до того, как получит официальное уведомление о начале процедур в связи с нарушением.

Хуан Карлос получил эти сообщения в июне, ноябре и декабре 2020 году от своего юриста, сообщают источники. Это произошло до того, как юрист экс-монарха заявил, что Хуан Карлос решил выплатить полную сумму, в задолженности по которой его обвиняют - сначала около 700 тыс. евро в декабре и впоследствии - еще 4 млн евро в феврале 2021 года.

Статья 305.4 Уголовного кодекса предусматривает, что в таком случае ему простили бы нарушения, если бы средства были уплачены по сообщению от налоговых органов или прокуратуры о начале процедур.

В то же время не совсем понятно, насколько однозначно можно будет трактовать это положение в случае экс-монарха, так как, по словам тех же источников, он знал об открытии производства, но не был детально осведомлен, чего же касается расследования. Поскольку адвокат Хуана Карлоса тогда предусмотрительно не появился сразу для изучения деталей, у него есть шансы доказать, что король успел выплатить налоговый долг вовремя, хотя из публикаций в СМИ уже было ясно, чего касаются производства.

Напомним, в декабре Хуан Карлос выплатил государству 678 393 евро, что составляет эквивалент его налогового долга за 2016-2018 - во избежание дальнейшего преследования. В январе он по собственной инициативе подал налоговую декларацию о 8 млн евро - за полеты, предоставленные частной авиакомпанией через фонд Zagatka Foundation, владельцем которого является его дальний кузен Альваро де Орлеан. Возможность пользоваться такими полетами считается неденежным доходом и за это тоже надо было платить налоги.

Вообще против бывшего монарха ведут три расследования. Первое касается подозрения в коррупции в связи с контрактом испанского консорциума на строительство скоростной железной дороги в Мекку, второе – скрытого получения средств от испанского бизнесмена, третье - якобы связи с компаниями в "налоговых гаванях".

Летом этого года король без объяснений покинул страну и до сих пор находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Подробнее об этом читайте в статье Побег по-королевски: чего будет стоить коррупционный скандал вокруг испанского монарха