Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью

На границе Литвы с Беларусью установили уже 30 км забора из колючей проволоки, чтобы предотвратить попытки нелегального пересечения границы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщила Министерка внутренних дел Агне Билотайте.

"Построено уже 30 км забора, и работа продолжается", - заявила она в понедельник 20 сентября.

Всего к концу 2021 года Литва рассчитывает построить 100 км такого барьера на участках, где сейчас проще незаметно пересечь границу, и в дальнейшем увеличить его длину до 502 км.

Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км.

Напомним, Украина доставила Литве третью и последнюю часть гуманитарной помощи в виде колючей проволоки.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Страна считает это гибридной агрессией белорусского режима.

Польша на середину сентября построила на границе с Беларусью около 50 км забора.