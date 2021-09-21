Британія обіцяє протистояти загрозі Росії після розвитку справи отруєння в Солсбері

Британія вживе всі необхідні заходи для протидії загрозі з боку Росії і спробує затримати агентів російської військової розвідки (ГРУ), відповідальних за отруєння в Солсбері, якщо вони коли-небудь виїдуть за межі Росії.

Про це заявила у вівторок міністр внутрішніх справ Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Уряд буде продовжувати надзвичайно активно реагувати на стійку і серйозну загрозу з боку російської держави", - заявила парламенту міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

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"Ми поважаємо народ Росії, але ми зробимо все можливе, все необхідне, щоб зберегти нашу країну в безпеці", - додала вона.

Нагадаємо, у вівторок в британській поліції повідомили про висунення звинувачень третьому росіянину на ім’я Сергєй Федотов у зв’язку з отруєнням Сергєя і Юлії Скрипаль у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Лондон вважає його співробітником ГРУ.

5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергєя Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському місті Солсбері та госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння "Новічком" двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

У Лондоні раніше заявляли, що президент РФ Владімір Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння у Солсбері. Москва звинувачення відкидає.