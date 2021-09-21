Британия обещает противостоять угрозе России после развития дела об отравлении в Солсбери

Великобритания примет все необходимые меры для противодействия угрозе со стороны России и попытается задержать агентов российской военной разведки (ГРУ), ответственных за отравления в Солсбери, если они когда-нибудь выедут за пределы России.

Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Правительство будет продолжать очень активно реагировать на стойку и серьезную угрозу со стороны российского государства", - заявила парламенту министр внутренних дел Прити Пател.

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"Мы уважаем народ России, но мы сделаем все возможное, все необходимое, чтобы сохранить нашу страну в безопасности", - добавила она.

Напомним, во вторник в британской полиции сообщили о выдвижении обвинений третьему россиянину по имени Сергей Федотов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон считает его сотрудником ГРУ.

5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил.

В Лондоне ранее заявляли, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление в Солсбери. Москва обвинения отвергает.