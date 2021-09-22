Німецький стрілок, який убив касира за вимогу одягти маску, підтримував ультраправих і коронаскептиків

Чоловіка, який у Німеччині застрелив касира АЗС через прохання одягнути маску, пов'язують з ультраправими і прихильниками теорій змов про коронавірус.

Про це йдеться в публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Стрілянина у федеральній землі Рейнланд-Пфальц вважається першим вбивством, пов'язаним з німецькими коронавірусними правилами.

Аналітики дослідили, що 49-річний підозрюваний на ім'я Маріо Н. був прихильником ультраправих і коронаскептиком.

Аналітики вивчили профіль підозрюваного в соціальних мережах, в якому він поширював пости про заперечення клімату і висловлював підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

"Я з нетерпінням чекаю наступної війни", - йшлося в одному з його постів.

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За даними видання Die Zeit, чоловік називав людей у масках "божевільними", а коронавірус "вигадкою". Він виступав проти вакцинації, стверджуючи, що може померти від цього.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, вбивство викликало позитивну реакцію в чат-групах, популярних серед ультраправих і прихильників теорії змови. У них поширюється меседж, що такий вчинок повинен був відбутися рано чи пізно через політиків, які "тероризують" громадян коронаправилами.

Стефан Крамер, глава внутрішньої розвідки східної землі Тюрингія, попередив про помітне зростання агресії в повсякденному житті.

"Ескалація ультраправих конспірологічних фантазій серед агресивних і схильних до насильства громадян була очевидна протягом декількох місяців", - сказав він телеканалу RND.

Центр моніторингу CeMAS тим часом заявив, що прихильники теорії змови стали менш стриманими в ході пандемії, атакуючи журналістів, висвітлюючи протести і погрожуючи лікарям, які брали участь в програмі вакцинації.

Правоохоронні органи федеральної землі Рейнланд-Пфальц розслідують вбивство 20-річного касира АЗС, який був застрелений за вимогу надіти медичну маску.

Ввечері 19 вересня в місті Ідар-Оберштайн 49-річний громадянин Німеччини, які раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво.

Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про необхідність носити маску в громадських місцях.

Підозрюваний повернувся додому, взяв револьвер і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Після того, як касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив юнака, вистріливши йому в голову.