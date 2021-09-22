Немецкий стрелок, убивший кассира за требование надеть маску, поддерживал ультраправых и коронаскептиков

Мужчину, который в Германии застрелил кассира АЗС после просьбы надеть маску, связывают с ультраправыми и сторонниками теорий заговоров о коронавирусе.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Стрельба в федеральной земле Рейнланд-Пфальц считается первым убийством, связанным с немецкими коронавирусными правилами.

Аналитики выяснили, что 49-летний подозреваемый по имени Марио Н. был сторонником правых и коронаскептиком.

Аналитики изучили профиль подозреваемого в социальных сетях, в котором он распространял посты об оспаривании климата и выражал поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

"Я с нетерпением жду следующей войны", - говорилось в одном из его постов.

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По данным издания Die Zeit, человек называл людей в масках "безумными", а коронавирус "выдумкой". Он выступал против вакцинации, утверждая, что может умереть от этого.

По сообщениям немецких СМИ, убийство вызвало положительную реакцию в чат-группах, популярных среди ультраправых и сторонников теории заговора. В них распространяется месседж, что такой поступок должен был произойти рано или поздно из-за политиков, которые "терроризируют" граждан коронавирусными правилами.

Стефан Крамер, глава внутренней разведки восточной земли Тюрингия, предупредил о заметном росте агрессии в повседневной жизни.

"Эскалация ультраправых конспирологических фантазий среди агрессивных и склонных к насилию граждан была очевидна в течение нескольких месяцев", - сказал он телеканалу RND.

Центр мониторинга CeMAS тем временем заявил, что сторонники теории заговора стали менее сдержанными в ходе пандемии, атакуя журналистов, освещая протесты и угрожая врачам, которые принимали участие в программе вакцинации.

Правоохранительные органы федеральной земли Рейнланд-Пфальц расследуют убийство 20-летнего кассира АЗС, который был застрелен за требование надеть медицинскую маску.

Вечером 19 сентября в городе Идар-Оберштайн 49-летний гражданин Германии, ранее не попадал в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво.

Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах.

Подозреваемый вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того как кассир снова сделал ему замечание, мужчина застрелил юношу, выстрелив ему в голову.