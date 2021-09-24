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Бывшего лидера Каталонии задержали на Сардинии

Пятница, 24 сентября 2021, 07:36

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в четверг итальянской полицией на Сардинии.

Об этом заявил офис Пучдемона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В его офисе сообщили, что Пучдемон направлялся в город Альгеро в четверг днем ​​из Брюсселя, чтобы посетить международную выставку и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

"Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его остановила итальянская пограничная полиция. Завтра он будет передан в распоряжение апелляционного суда Сассари, который вправе решать, освобождать его или экстрадировать", - говорится в сообщении офиса. Пучдемона.

Его адвокат Гонсало Бойе подтвердил задержание, добавив, что оно было проведено на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года, который по "правовым императивам - согласно заявлению Европейского суда - приостанавливается".

Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роли в референдуме о независимости.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. А в августе Суд Европейского союза оставил в силе решение о снятии неприкосновенности.

Напомним, Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.

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Каталония
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