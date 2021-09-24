У Берні акція противників ковід-сертифіката вдруге скінчилась застосуванням водомета

У Берні акція противників карантинних обмежень та ковід-сертифіката знову закінчилась сутичками та застосуванням гумових куль і водомета.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

На демонстрацію ввечері 23 вересня вийшли близько 800 людей - порівняно з 3-4 тисячами минулого тижня. Люди йшли через історичний центр міста, гукаючи "Свобода!", деякі вийшли з квітами як символом ненасильницького протесту. Проведення акції не дозволили, але спершу поліція не втручалася.

Згодом окремі демонстранти почали кидатися в поліцію петардами та прориватись до будівлі парламенту. Правоохоронці почали відповідати гумовими кулями і задіяли водомет.

Акція минулого тижня також переросла у сутички.

У поліції Берна повідомили про затримання 13 осіб. Їм загрожують звинувачення у масових заворушеннях та погрозах на адресу представників влади.

Нагадаємо, на початку вересня Швейцарія розширила вимогу COVID-сертифіката на відвідувачів ресторанів, культурно-мистецьких заходів та проведення дозвілля в закритих приміщеннях.

Показники вакцинації у Швейцарії дещо нижчі, ніж в інших країнах Західної Європи.