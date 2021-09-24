В Берне акция противников ковид-сертификата снова закончилась применением водомета

В Берне акция противников карантина и ковид-сертификата снова закончилась столкновениями и применением резиновых пуль и водомета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.

На демонстрацию вечером 23 сентября вышли около 800 человек - по сравнению с 3-4 тысячами на прошлой неделе. Люди шли через исторический центр города, крича "Свобода!", некоторые вышли с цветами как символом ненасильственного протеста. Проведение акции не разрешили, но сначала полиция не вмешивалась.

Впоследствии отдельные демонстранты начали бросаться в полицию петарды и прорываться к зданию парламента. Правоохранители начали отвечать резиновыми пулями и задействовали водомет.

Акция на прошлой неделе также переросла в столкновения.

В полиции Берна сообщили о задержании 13 человек. Им грозят обвинения в массовых беспорядках и угрозах в адрес представителей власти.

Напомним, в начале сентября Швейцария расширила требование COVID-сертификата на посетителей ресторанов, культурных мероприятий и проведение досуга в закрытых помещениях.

Показатели вакцинации в Швейцарии несколько ниже, чем в других странах Западной Европы.