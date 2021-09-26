ЕС призвал Сербию и Косово к деэскалации на фоне напряжения из-за автомобильных номеров

Главный дипломат ЕС призвал Сербию и Косово без дополнительных условий ослабить напряжение на границе, возникшее из-за требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном 26 сентября заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он отметил, что внимательно следит за развитием событий на севере Косово.

"Сербия и Косово должны безоговорочно ослабить напряжение на месте путем немедленного отвода специальных сил правоохранителей и демонтажа блокпостов. Любые новые провокации, односторонние или скоординированные действия - неприемлемы", - заявил он.

Главный дипломат ЕС отметил, что лидеры Приштины и Белграда несут полную ответственность за ситуацию, и он разговаривал об этом с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, а также обсуждал ситуацию с генсеком НАТО.

"Косово и Сербия должны найти решения, которые ослабят напряжение, и договориться о дальнейших шагах. ЕС будет активно поддерживать эти усилия ... Диалог при посредничестве ЕС остается единственной платформой, чтобы решать все незакрытые вопросы между сторонами, в том числе о свободе передвижения и регистрации номерных знаков, и я решительно призываю Косово и Сербию использовать её. Визит переговорщиков в Брюссель в ближайшие дни - это первый позитивный шаг", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что от способности Белграда и Приштины договориться между собой зависит их евроинтеграционная перспектива.

Напомним, два пункта пересечения границы между Косово и Сербией с 20 сентября заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

Сербия привела войска, расположенные на военных базах возле Косово, в состояние повышенной боевой готовности.

В субботу сообщали о нападениях на два офиса министерства внутренних дел на севере Косово.