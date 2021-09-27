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Колишній лідер Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після затримання в Італії

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:31

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон 27 вересня повертається до Бельгії після тимчасового арешту в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Євродепутат заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі. Проте Пучдемон вже оголосив, що повернеться до Італії для слухань наприкінці тижня.

Суд у місті Сассарі на Сицилії планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції політика.

Минулого тижня Пучдемона затримали під час відвідування ним італійського острова на підставі європейського ордера на арешт.

Утім, згодом італійський суд постановив, що каталонський політик не зобов'язаний залишатися на острові чи в Італії до з'ясування подальших кроків, пов'язаних із запитом Іспанії на його екстрадицію. Таким чином, Пучдемону дозволили залишити країну.

​​Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у референдумі про незалежність.

Дванадцять каталонських політиків були засуджені до тюремного ув'язнення на термін до 13 років за участь в незаконному референдумі. Тодішній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон в останній момент втік за кордон.

У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. А в серпні Суд Європейського Союзу залишив чинним рішення про зняття недоторканності.

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Каталонія
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