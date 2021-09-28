Німецькі "Зелені" висунуть на віцеканцлера Габека, який виступав за зброю для України - ЗМІ

Партія "Зелених" планує у випадку входження в новий уряд Німеччини висунути у віцеканцлери свого співлідера Роберта Габека, а не Анналену Бербок, яка балотувалась на пост канцлера.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на власні джерела, зокрема F.A.Z., пише "Європейська правда".

Видання підкреслює, що після невтішного результату "Зелених" на федеральних виборах баланс сил між партійними лідерами змістився від кандидатки в канцлери Анналени Бербок на користь Роберта Габека.

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Ще весною "Зелені" лідирували в опитуваннях і претендували на пост канцлера. Однак після численних помилок у кампанії на виборах 26 вересня фінішували тільки третіми. З результатом у 14,8% "Зелені" не виправдали очікувань, і у партії покладають відповідальність за це на Бербок.

За інформацією видання, якщо партія увійде в склад наступного уряду, пост віцеканцлера займе Габек. Про те, що Габек відіграватиме ключову роль у формуванні нового уряду, якщо Бербок втрать шанс у боротьбі за канцлерство, співлідери партії домовились ще задовго до дня виборів, стверджують джерела.

Нагадаємо, співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек критикував німецький уряд за небажання постачати озброєнні Україні.

Німецький політик під час візиту в Київ після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що запит керівництва України про "оборонну зброю" є виправданим.

Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після того, як вона перемогла на виборах у неділю.

Кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН Олаф Шольц сказав, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (ВДП).

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