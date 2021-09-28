Немецкие "Зеленые" выдвинут на вице-канцлера Габека, который выступал за оружие для Украины - СМИ

Партия "Зеленых" планирует в случае вхождения в новое правительство Германии выдвинуть на пост вице-канцлера своего солидера Роберта Габека, а не Анналену Бербок, которая баллотировалась на пост канцлера.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники, в частности F.A.Z., пишет "Европейская правда".

Издание подчеркивает, что после неутешительного результатп "Зеленых" на федеральных выборах баланс сил между партийными лидерами сместился от кандидата в канцлеры Анналены Бербок в пользу Роберта Габека.

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Еще весной "Зеленые" лидировали в опросах и претендовали на пост канцлера. Однако после многочисленных ошибок в кампании на выборах 26 сентября финишировали только третьими. С результатом в 14,8% "Зеленые" не оправдали ожиданий, и в партии возлагают ответственность за это на Бербок.

По информации издания, если партия войдет в состав следующего правительства, пост вице-канцлера займет Габек. О том, что Габек юудет играть ключевую роль в формировании нового правительства, если Бербок потеряй шанс в борьбе за канцлерство, солидеры партии договорились еще задолго до дня выборов, утверждают источники.

Напомним, сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек критиковал германское правительство за нежелание поставлять вооружение Украине.

Немецкий политик во время визита в Киев после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что запрос руководства Украины о "оборонительном оружии" является оправданным.

Социал-демократическая партия Германии заявила в понедельник, что начнет процесс договоренностей о трехстороннем альянсе после того, как она победила на выборах в воскресенье.

Кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ Олаф Шольц сказал, что он хочет создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами" (СвДП).

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