Польща заявила, що Білорусь роздає військову форму мігрантам, очікує провокацій

У Польщі заявили, що білоруські прикордонники роздають нелегальним мігрантам військову форму.

Про це заявив речник міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Лукашенко цинічно використовує мігрантів для дестабілізації Польщі, Литви та Латвії. Остання інформація прикордонної служби свідчить про те, що білоруси передають військову форму мігрантам в Уснажі (населений пункт). Велика ймовірність подальших провокацій", - заявив він.

У прикордонній службі Польщі також заявили, що "служби Білорусі надають уніформу іноземцям, які блукають на їх боці, незважаючи на те, що вони кілька разів раніше отримували допомогу, включаючи теплий одяг, від представників неурядових організацій Білорусі".

"Вночі, коли людина в білоруському мундирі, навіть в його елементах, перетинає лінію кордону, ми не знаємо, як реагувати, хто перетинає лінію кордону" – зазначили прикордонники.

Як повідомлялося, за 28 вересня польські прикордонники зафіксували рекордну кількість спроб нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Нагадаємо, в уряді зробили перший крок для продовження дії надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах, що початково був запроваджений там з 2 вересня на 30 днів. Дію надзвичайного стану пропонують продовжити на 60 днів.

У вересні стало відомо про перші смерті мігрантів на кордоні, у зв’язку з чим Євросоюз закликав Польщу допустити туди співробітників агентства Frontex.