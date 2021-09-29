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Польша заявила, что Беларусь раздает военную форму мигрантам, ожидает провокаций

Среда, 29 сентября 2021, 17:54

В Польше заявили, что белорусские пограничники раздают нелегальным мигрантам военную форму.

Об этом заявил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Лукашенко цинично использует мигрантов для дестабилизации Польши, Литвы и Латвии. Последняя информация пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы передают военную форму мигрантам в Уснаже (населенный пункт). Велика вероятность дальнейших провокаций", - заявил он.

В пограничной службе Польши также заявили, что "службы Беларуси предоставляют униформу иностранцам, которые блуждают на их стороне, несмотря на то, что они несколько раз ранее получали помощь, включая теплую одежду, от представителей неправительственных организаций Беларуси".

"Ночью, когда человек в белорусском мундире, даже в его элементах, пересекает линию границы, мы не знаем, как реагировать, кто пересекает линию границы" - отметили пограничники.

Как сообщалось, за 28 сентября польскае пограничники зафиксировали рекордное количество попыток нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

Напомним, в правительстве сделали первый шаг для продолжения действия чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах, изначально введенного там со 2 сентября на 30 дней. Действие чрезвычайного положения предлагают продлить на 60 дней.

В сентябре стало известно о первых смертях мигрантов на границе, в связи с чем Евросоюз призвал Польшу допустить туда сотрудников агентства Frontex.

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