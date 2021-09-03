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У Раді планують "день євроінтеграції" напередодні саміту Україна-ЄС

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:20

Верховна Рада планує на початку жовтня провести "день Євроcоюзу" в парламенті, щоб ухвалити важливі для європейської інтеграції України законопроєкти.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо найближчих планів: ми обов'язково проведемо євроінтеграційний день в парламенті, тобто такий "день Європейського Союзу". 12 жовтня буде черговий саміт Україна-ЄС, і до цього, орієнтовно, в перших числа жовтня, напевно, відбудеться таке засідання Ради, на якому ми розглянемо важливі для євроінтеграції законопроєкти", - сказала Кравчук.

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За її словами, наразі не відомо, буде таке засідання черговим чи позачерговим.

У жовтні 2020 року перший заступник голови парламенту, представник президента в Раді Руслан Стефанчук запропонував проводити у Верховній Раді "дні Європейського Союзу" під час роботи в режимі пленарних засідань для прийняття законопроєктів, які важливі для європейської інтеграції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на саміті Україна-ЄС у жовтні планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, на саміті очікується рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.

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Асоціація з ЄС
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