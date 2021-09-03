Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Германия не считает санкции РФ против Кулебы помехой для нормандских встреч

Пятница, 3 сентября 2021, 14:48

Посол Украины в Германии Анка Фельдгузен считает, что российские санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не является препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Вы знаете, Козак (заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. - Ред.) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и сообщить об этом. Поэтому не думаю, что санкции против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля", - сказала Фельдгузен.

Читайте также
Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами

В то же время она подчеркнула, что министерских встреч долго не было, что, по ее мнению, подчеркивает отсутствие политической воли у России.

"И не играет роли, есть санкции против украинского министра иностранных дел или нет", - добавила она.

В августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он называет это местью за Крымскую платформу.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Нормандский формат Кулеба санкции
powered by lun.ua

Статьи

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"

Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден

Важно не только то, что есть в совместном заявлении Зеленского и Байдена, но и то, чего там нет.
2 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда