Германия не считает санкции РФ против Кулебы помехой для нормандских встреч
Посол Украины в Германии Анка Фельдгузен считает, что российские санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы не является препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.
"Вы знаете, Козак (заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. - Ред.) тоже под санкциями Европы. И когда он летит в Берлин, каждый раз надо делать исключение и сообщить об этом. Поэтому не думаю, что санкции против Дмитрия Кулебы будут препятствием, если есть политическая воля", - сказала Фельдгузен.
В то же время она подчеркнула, что министерских встреч долго не было, что, по ее мнению, подчеркивает отсутствие политической воли у России.
"И не играет роли, есть санкции против украинского министра иностранных дел или нет", - добавила она.
В августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он называет это местью за Крымскую платформу.
Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.