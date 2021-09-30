Макрон создал комиссию по борьбе с теориями заговора, которые "отравляют" французское общество

Президент Франции Эммануэль Макрон создал комиссию, ответственную за борьбу с теориями заговора, которые, по его мнению, являются "ядом", угрожающим французскому обществу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

В состав комиссии "Просвещение в эпоху цифровых технологий" войдут около 15 ученых, а также журналисты, преподаватели и юристы.

Их попросили подготовить отчет на следующие темы: как предотвратить "порабощение" общества интернет-алгоритмами, как рекламодатели используют фейковые новости и как остановить распространение теорий заговора иностранными государствами.

В недавнем интервью Макрон сказал, что "ключевой проблемой", с которой сталкивается Франция, является распространение теорий заговора, которые питаются чувствами, что "все взгляды уровне; что те, кто не является специалистом, но имеет мнение о коронавирусе, так же правы, как и ученые".

Франсуа-Бернард Гюйге, политолог Института международных и стратегических вопросов в Париже, заявил, что он против комиссии.

"Я не думаю, что умножение законов, цензура учетных записей в социальных сетях или отношение к людям как к кретинам - это решение. Это вызывает эффект, противоположный желаемому, и ощущение, что что-то скрывают", - сказал он.

Теории заговора дали толчок движению против вакцинации, который организовывал значительные митинги летом и разжигал недовольство во время протестов "желтых жилетов", достигших пика в начале 2019 года.

Опрос YouGov в январе показал, что Франция более склонна к теориям заговора, чем соседняя Великобритания. На вопрос, считают ли они, что одна группа людей "тайно управляет миром", 36% французов согласились с этим, по сравнению с 28% британцев.

Ранее в правительстве Франции отреагировали на заявления медиков об угрозах со стороны противников вакцинации и людей, которые верят в теории заговоров, и предупредили, что такие действия не будут терпеть.