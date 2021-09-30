Amnesty International розкритикувала Польщу за поводження з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Неурядова організація Amnesty International розкритикувала Польщу за протиправне повернення на територію Білорусі групи мігрантів, яка розбила табір на її кордоні в кінці серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Amnesty International заявила, що за допомогою супутникових знімків від 18 серпня їй вдалося виявити переміщення мігрантів з території Польщі назад на територію Білорусі, що пролило світло на їх справу. Неурядовим організаціям та ЗМІ було важко висвітлювати ситуацію в умовах триваючого надзвичайного стану на кордоні.

"Примусове повернення людей, які намагаються просити притулку, без індивідуальної оцінки їх потреб у захисті, суперечить європейському і міжнародному праву", - заявила Єва Гедда, директорка європейського офісу Amnesty International.

Польща, Литва і Латвія повідомили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Афганістан і Ірак, які намагаються перетнути їхні кордони з території Білорусі.

Варшава і Брюссель заявляють, що це форма гібридної війни, яку режим Лукашенка веде у зв'язку з санкціями ЄС проти Мінська.

Правозахисні групи та засоби масової інформації не можуть отримати доступ до кордону з Білоруссю з початку вересня через надзвичайний стан, оголошений польським урядом, який, як очікується, буде продовжено ще на 60 днів.

Правозахисні групи розкритикували уряд Польщі за те, як він поводиться з мігрантами на кордоні, звинувачуючи його в численних незаконних видвореннях і нездатності надати медичну допомогу, а також адекватне харчування і житло.

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Три мігранти загинули на польській стороні кордону і ще один в Білорусі на початку цього місяця при спробі перейти до Польщі. Причини смерті не повідомляються.

Висновки Amnesty International опубліковані напередодні зустрічі в Варшаві в четвер між комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Ілвою Йоханссон і міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінські для обговорення ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю.

Минулого тижня керівництво ЄС висловило стурбованість через важке становище мігрантів, що застрягли на польсько-білоруському кордоні, і закликало Варшаву захистити людські життя і дозволити об'єднаним прикордонним силам блоку Frontex надати допомогу в цьому районі.