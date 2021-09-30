Польша разослала мигрантам на границе SMS с предупреждением о холодах

Польское министерство внутренних дел разослало на иностранные номера в пограничной зоне десятки тысяч SMS, надеясь таким образом донести сообщение до нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В МВД сообщили, что только за вторник было разослано около 31 тысяч SMS.

"Граница Польши закрыта. Белорусские власти говорили вам неправду. Возвращайтесь в Минск", - говорится в них.

Сообщение содержат также ссылку на сайт, где на пяти языках, включая английский, арабский и французский, предупреждают об угрозе заключения за незаконное пересечение границы, а также риски для жизни и здоровья в связи с приближением зимы.

"Ухудшение погодных условий создает опасность для жизни и здоровья. Попытки прятаться и ночевать под открытым небом могут закончиться трагически", - предупреждает МВД.

Напомним, в последние недели стало известно о первых смертях мигрантов на границе. В среду 29 сентября польские пограничники сообщили о новом рекорде попыток нелегального пересечения границы из Беларуси - около 500 в сутки.

Ряд правозащитных организаций раскритиковали власти Польши за отношение к мигрантам и недопуск гуманитарных организаций в пограничную зону. Среди последних свое заявление обнародовала Amnesty International.

Руководство ЕС также выразило обеспокоенность и призвало Варшаву защитить человеческие жизни и позволить объединенным пограничным силам блока Frontex оказать помощь в этом районе.