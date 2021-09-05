Кличко-агітатор, наступ "Сербського мира" у Чорногорії, стрільба у Кабулі: головне за вихідні

Мер Києва бере участь у підготовці до передвиборчих перегонів, але не в Україні, а в Німеччині; США передали Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19, у Чорногорії церковні справи призвели до протестів і поранень; у США підготували вирок для найвідомішого учасника штурму Капітолію, прибічника Трампа.

Про ці та інші новини вихідних 4 та 5 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

США: гуманітарний вантаж, заяви та можливі нові угоди

Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем "Джавелін" від США, однак глава МЗС Дмитро Кулеба не виключає нових домовленостей зі Сполученими Штатами щодо інших видів оборонного летального озброєння. Водночас він підкреслив, що "зі зрозумілих причин" не може розголошувати деталі. Діалог з питань оборони та безпеки між Україною і США продовжуватиметься також і в рамках відповідної робочої групи Комісії стратегічного партнерства.

Домовленість про постачання Україні систем "Джавелін" окреслена в спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку підписали під час нещодавньої зустрічі президенти Володимир Зеленський та Джозеф Байден.

На зустрічі, серед іншого, президенти приділили значну увагу питанню членства України в НАТО. За словами очільника українського МЗС, президент США повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.

5 вересня, у річницю Мінського протоколу, США закликали РФ виконати свої зобов’язання щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Також сьогодні стало відомо, що США передали Україні гуманітарний вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19. Вантаж наданий американської благодійною організацією Direct Relief. Він містить інноваційні лікарські препарати Bamlanivimab і Etesevimab.

Вибори в Німеччині та Кличко

Що ближче до дня виборів до німецького Бундесверу, які заплановані на 26 вересня, то більше новин про це надходить з Німеччини. У передвиборчій кампанії "світяться" й українські політики. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко взяв участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС. За три тижні до виборів партія втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на два-п'ять процентних пунктів.

При цьому вже відомі можливі обриси нової коаліції. Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц хоче створити уряд разом з "Зеленими", хоча наразі опитування припускають, що їм знадобиться підтримка третьої партії для досягнення стабільної більшості в парламенті. Є лише одна партія, союз з якою виключають усі інші.

Чорногорія: палаючі шини і сльозогінний газ

У чорногірському місті Цетіньє, де проходить інтронізація нового митрополита Сербської православної церкви, тривають серйозні протести - з палаючими шинами та сльозогінним газом. Протестувальники починаючи з суботи блокували в’їзди у місто, через що у Цетіньє не зміг потрапити автобус з духовенством із Подгориці. Протести відбуваються також у кількох місцях у Цетіньє, зокрема у центрі міста.

І це - не лише церковна проблема. Насправді це суперечка про те, чи буде Чорногорія зближуватися із "Сербським миром". ЄвроПравда писала про це раніше - у статтях про церковний закон, що розколов Чорногорію та про "напівреванш" Сербії.

Цього разу під час сутичок у Чорногорії постраждали близько 20 поліцейських.

Інші новини: контрабандні iPhone на кордоні та коментар МЗС Польщі

У МВС Польщі прокоментували смерть українця після затримання поліцією.

На кордоні з Польщею вилучили контрабанду з 775 телефонів iPhone.

В Кабулі від "святкової" стрільби талібів загинули 17 людей. Інформаційні агентства повідомили в суботу, що не менше 17 осіб було вбито в ході стрільби в Кабулі на честь святкування того, що, за повідомленнями, бойовики "Талібану" захопили провінцію Панджшер - останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.

У Берліні афганець поранив ножем двох людей. Вони серйозно постраждали.

Учасник штурму Капітолію, відомий як "шаман" QAnon, визнав провину. Так, це той чоловік "з рогами", фото якого у січні 2021 року обійшли усі світові медіа, коли він був одним з перших, хто штурмував будівлю американського парламенту.

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