Естонія завершує будівництво першої ділянки паркану з колючим дротом на кордоні з РФ

Естонія будує новий сталевий паркан на південно-східному кордоні з Росією, слідуючи крокам, які вже зробили інші країни Балтії та Польща для зміцнення своїх кордонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Естонія близька до завершення перших 23 кілометрів сталевого паркану заввишки 2,5 метра з колючим дротом - перший крок в довгому процесі модернізації всього апарату прикордонного контролю.

Ще 35 кілометрів будуть побудовані аналогічним чином до 2025 року. Кордон між Естонією і Росією тягнеться приблизно на 330 кілометрів, з яких близько 130 кілометрів проходять по суші.

Після завершення будівництва у 2027 році вздовж усього кордону буде здійснюватися відеоспостереження в режимі реального часу.

Естонський проєкт - ще один приклад того, як країни зміцнюють свої кордони після міграційної кризи 2015 року. За офіційними даними, тільки Фінляндія, Словаччина і Румунія не модернізували свої східні кордони після кризи.

На початку вересня повідомлялося, що на латвійсько-білоруському кордоні розпочнеться будівництво 37-кілометрового паркану з колючого дроту.

Нагадаємо, МЗС Естонії відмовилося видати візу російському дипломату у відповідь на висилку естонського дипломата з РФ.