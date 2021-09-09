ЕСПЧ отклонил заявление медиков из Греции о приостановке обязательной вакцинации

Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Решение касалось двух заявлений, поданных 30 медицинскими работниками, работающими самостоятельно или в учреждениях здравоохранения, которые просили применить временные меры (правило 39 Регламента Суда) и немедленно приостановить применение закона об обязательной вакцинации медиков.

В своем постановлении суд указал, что удовлетворяет такие ходатайства "только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения безвозвратного вреда".

Суд решил отклонить ходатайство о принятии временных мер, считая, что они выходят за рамки статьи 39.

Два дела греческих медиков сейчас находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и окончательное решение по ним будет вынесено позже.

Напомним, со 2 сентября работников, не переболевших коронавирус в последние 6 месяцев и отказываются прививаться, отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Кроме того, Греции проводят расследование 10 центров вакцинации по всей стране по подозрению в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.

В Греции врачи и другие медицинские работники, признанные виновными в выдаче ложных сертификатов о вакцинации или выздоровления от COVID-19, могут быть оштрафованы на 5000 евро за каждый случай мошенничества.