"Ми його покажемо": однопартійці Саакашвілі розповіли про плани щодо нього

Один з членів "Єдиного національного руху", Мурман Думбадзе, заявив, що експрезидент Грузії з’явиться на публіці увечері 2 жовтня, щойно в країні завершиться голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Його чекає уся Грузія, і завтра о восьмій годині і п’ять хвилин ми офіційно покажемо Михеїла Саакашвілі", - сказав Думбадзе, зазначивши, що зараз експрезидент "у жодному разі не повинен з’являтися".

"Він у Грузії. В ці хвилини він перебуває у Батумі. Він зробив серйозну заяву, він дотримався своєї обіцянки (приїхати до Грузії. - Ред.)", - цитує його інформагентство.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії, де йому загрожує арешт, та оприлюднив квиток на літак на цю дату.

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Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.

Депутат Ніка Оболадзе від грузинської партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Саакашвілі, заявив, що колишній президент дійсно прибув до Грузії.

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава назвав інформацію про повернення Михеїла Саакашвілі "несерйозною" та закликав ЗМІ утриматися від "поширення неправдивої інформації".

Однак невдовзі поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі, де він намагається демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

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