"Мы его покажем": однопартийцы Саакашвили рассказали о планах по поводу него

Один из членов "Единого национального движения", Мурман Думбадзе, заявил, что экс-президент Грузии появится на публике вечером 2 октября, как только в стране завершится голосование на местных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Его ждет вся Грузия и завтра в восемь часов и пять минут мы официально покажем Михеила Саакашвили", - сказал Думбадзе, отметив, что сейчас експрезидент "ни в коем случае не должен появляться".

"Он в Грузии. В эти минуты он находится в Батуми. Он сделал серьезное заявление, он сдержал слово (приехать в Грузию. - Ред.)", - цитирует его информагентство.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию, где ему грозит арест, и опубликовал билет на самолет на эту дату.

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Однако 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток, и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от ЕНД заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили "несерьезной" и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Однако вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.