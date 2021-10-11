Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики через триваючу енергетичну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Незважаючи на те, що на цей момент дефіциту зафіксовано не було, Рама вирішив зробити цей крок через очікувані проблеми в зимові місяці.

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Відповідно албанського законодавства, надзвичайний стан надасть уряду більше свободи щодо державних витрат і забезпечення дотримання правил в галузі енергетики.

Всього через 24 години після оголошення надзвичайного стану Рама дав ще одну пресконференцію в суботу, на якій сказав, що не передбачає підвищення цін на енергоносії для албанських сімей або малого бізнесу.

Він також оголосив про деякі заходи, які, за його словами, дозволять уникнути проблем для найбільш уразливих верств суспільства.

Оголошені Рамою заходи включають виплату 200 мільйонів євро державній енергетичній компанії протягом двох років.

Це, за словами прем'єр-міністра, запобігатиме зростанню цін в країні і гарантує безперебійне електропостачання для всіх албанців.

Як повідомлялося, Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Інфляція у єврозоні у вересні зросла до 3,4%, порівняно з вереснем 2020 року, що пов’язано передусім із зростанням цін на енергоносії.