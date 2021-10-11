Албания объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики
Премьер-министр Албании Эди Рама объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за продолжающегося энергетического кризиса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Несмотря на то, что на данный момент дефицита зафиксировано не было, Рама решил сделать этот шаг из-за ожидаемых проблем в зимние месяцы.
Согласно албанскому законодательству, чрезвычайное положение предоставит правительству больше свободы в отношении государственных расходов и обеспечения соблюдения правил в области энергетики.
Всего через 24 часа после объявления чрезвычайного положения Рама дал еще одну пресс-конференцию в субботу, на которой сказал, что не предусматривает повышения цен на энергоносители для албанских семей или малого бизнеса.
Он также объявил о некоторых мерах, которые, по его словам, позволят избежать проблем для наиболее уязвимых слоев общества.
Объявленные Рамой меры включают выплату 200 млн евро государственной энергетической компании в течение двух лет.
Это, по словам премьер-министра, будет предотвращать рост цен в стране и обеспечит бесперебойное электроснабжение для всех албанцев.
Как сообщалось, Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.
Инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 3,4% по сравнению с сентябрем 2020 года, что связано прежде всего с ростом цен на энергоносители.