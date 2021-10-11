Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Румынии определил кандидата на должность нового премьер-министра

Понедельник, 11 октября 2021, 19:26

Президент Румынии Клаус Йоханнис предложил лидеру центристской партии USR Дачиану Чолошу сформировать новое правительство правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

"Политические партии выступили с разными подходами, с разными предложениями, которые представители этих партий представили общественности. Из всех этих предложений я принял одно, которое буду претворять в жизнь, а именно я решил назначить позиция кандидата на пост премьер-министра Дачиана Чолоша", - сказал Йоханнис после консультаций со всеми партиями.

Чолош заявил, что его партия готова взять на себя ответственность за правительство и начать переговоры с другими сторонами.

"Наша цель - вывести Румынию из кризиса, и для этого нам потребуется большая ответственность со стороны всех политических сил. Мы проведем заседание Национального бюро, чтобы сформировать переговорную группу и сформировать мандат в кратчайшие сроки", - сказал он.

Если в течение 60 дней новое правительство дважды не получит поддержку, президент будет вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Напомним, парламент Румынии 5 октября проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кыцу.

На парламентских выборах в декабре прошлого года у власти оказалась правоцентристская коалиция PNL, USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Впрочем, почти с самого начала внутри самой коалиции начались трения. Старт кризису дало увольнении министра здравоохранения Власть Войкулеску, который представлял USR-PLUS.

Позже министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кыцу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьер-министром.

Читайте также - Кризис европейской Румынии: какие проблемы проявились с отставкой правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко