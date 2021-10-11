Президент Румынии определил кандидата на должность нового премьер-министра

Президент Румынии Клаус Йоханнис предложил лидеру центристской партии USR Дачиану Чолошу сформировать новое правительство правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

"Политические партии выступили с разными подходами, с разными предложениями, которые представители этих партий представили общественности. Из всех этих предложений я принял одно, которое буду претворять в жизнь, а именно я решил назначить позиция кандидата на пост премьер-министра Дачиана Чолоша", - сказал Йоханнис после консультаций со всеми партиями.

Чолош заявил, что его партия готова взять на себя ответственность за правительство и начать переговоры с другими сторонами.

"Наша цель - вывести Румынию из кризиса, и для этого нам потребуется большая ответственность со стороны всех политических сил. Мы проведем заседание Национального бюро, чтобы сформировать переговорную группу и сформировать мандат в кратчайшие сроки", - сказал он.

Если в течение 60 дней новое правительство дважды не получит поддержку, президент будет вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Напомним, парламент Румынии 5 октября проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кыцу.

На парламентских выборах в декабре прошлого года у власти оказалась правоцентристская коалиция PNL, USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Впрочем, почти с самого начала внутри самой коалиции начались трения. Старт кризису дало увольнении министра здравоохранения Власть Войкулеску, который представлял USR-PLUS.

Позже министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кыцу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьер-министром.

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