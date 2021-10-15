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Мер Парижа офіційно стала кандидатом соціалістів на виборах президента Франції

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 14:01

Мер Парижа Анн Ідальго буде кандидатом від Соціалістичної партії на президентських виборах у Франції у квітні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ідальго переважною більшістю перемогла в номінації, понад 72% членів партії обрали її своїм кандидатом на внутрішньому голосуванні.

За даними останніх опитувань, в першому турі виборів наступного року Ідальго зможе набрати 4-7% голосів.

"Анн Ідальго сповнена рішучості і доведе, що не дарма бере участь в гонці", - сказала її менеджер кампанії Йоханна Роллан, пообіцявши активізувати кампанію тепер, коли вона офіційно номінована.

62-річна Ідальго оголосила про плани брати участь у виборах у вересні і обійшла у внутрішньопартійній боротьбі Стефана Ле Фолля, нинішнього мера Ле-Мана і колишнього міністра сільського господарства.

За сім років роботи на посаді мера Парижа Ідальго стала відома своєї флагманської екологічною політикою, включаючи перетворення берегів Сени в місця для прогулянок і спробу прибрати з вулиць неекологічні автомобілі.

Фаворитами на президентських виборах вважаються чинний президент Еммануель Макрон та лідер ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка нещодавно оголосила про участь.

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Франція вибори
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