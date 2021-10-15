Мэр Парижа официально стала кандидатом социалистов на выборах президента Франции

Мэр Парижа Анн Идальго будет кандидатом от Социалистической партии на президентских выборах во Франции в апреле 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Идальго подавляющим большинством победила в номинации, более 72% членов партии выбрали ее своим кандидатом на внутреннем голосовании.

По данным последних опросов, в первом туре выборов следующего года Идальго сможет набрать 4-7% голосов.

"Анн Идальго полна решимости и докажет, что участвует в гонке", - сказала ее менеджер кампании Йоханна Роллан, пообещав активизировать кампанию теперь, когда она официально номинирована.

62-летняя Идальго объявила о планах участвовать в выборах в сентябре и обошла во внутрипартийной борьбе Стефана Ле Фолля, нынешнего мэра Ле-Мана и бывшего министра сельского хозяйства.

За семь лет работы на посту мэра Парижа Идальго стала известна своей флагманской экологической политикой, включая превращение берегов Сены в места для прогулок и попытку убрать с улиц неэкологичные автомобили.

Фаворитами на президентских выборах считаются действующий президент Эммануэль Макрона и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.