Мэр Парижа официально стала кандидатом социалистов на выборах президента Франции
Мэр Парижа Анн Идальго будет кандидатом от Социалистической партии на президентских выборах во Франции в апреле 2022 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Идальго подавляющим большинством победила в номинации, более 72% членов партии выбрали ее своим кандидатом на внутреннем голосовании.
По данным последних опросов, в первом туре выборов следующего года Идальго сможет набрать 4-7% голосов.
"Анн Идальго полна решимости и докажет, что участвует в гонке", - сказала ее менеджер кампании Йоханна Роллан, пообещав активизировать кампанию теперь, когда она официально номинирована.
62-летняя Идальго объявила о планах участвовать в выборах в сентябре и обошла во внутрипартийной борьбе Стефана Ле Фолля, нынешнего мэра Ле-Мана и бывшего министра сельского хозяйства.
За семь лет работы на посту мэра Парижа Идальго стала известна своей флагманской экологической политикой, включая превращение берегов Сены в места для прогулок и попытку убрать с улиц неэкологичные автомобили.
Фаворитами на президентских выборах считаются действующий президент Эммануэль Макрона и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.