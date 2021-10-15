Кіпр відбере громадянство у 45 власників "золотих паспортів"

Кіпр заявив у п'ятницю, що анулює паспорти 45 осіб, які отримали громадянство за дискредитованою інвестиційною схемою, що діяла понад 10 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Майже 7000 людей отримали громадянство Кіпру за схемою "паспорти в обмін на інвестиції". П’ятничне рішення уряду Кіпру відкликати 45 паспортів слідує за відповідною рекомендацією призначеної у червні комісії.

"Кабінет міністрів також вирішив розслідувати ще шість справ і ретельно вивчити ще 47 справ відповідно до встановлених процедур", - заявив офіційний представник уряду Маріос Пелеканос.

Він не назвав імена осіб, у яких відкличуть паспорти.

Кіпрський паспорт дає право на безвізовий в'їзд, роботу і проживання на території 27 країн Європейського Союзу. Схема отримання так званих "золотих паспортів" була популярна серед росіян і інвесторів з Азії.

Відповідно до цієї схеми, влада видавала паспорти заявникам в обмін на інвестиції від 2 млн євро.

Призначена урядом комісія заявила, що ця схема діяла із порушеннями кіпрського законодавства.

Комісія дійшла до висновку, що понад 53% людей, які отримали громадянство за цією схемою, не мали на це права.

У травні 2021 року Кіпр порушив першу кримінальну справу в рамках розслідування порушень у схемі "паспортів за інвестиції".

Кіпр відмовився від схеми "золотих паспортів" після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери видавали себе за представників китайського бізнесмена, що хотів отримати кіпрський паспорт, незважаючи на наявність судимості.