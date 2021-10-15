Кипр отберет гражданство в 45 владельцев "золотых паспортов"

Кипр заявил в пятницу, что аннулирует паспорта 45 человек, которые получили гражданство по дискредитированной инвестиционной схеме, действовавшей более 10 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Почти 7000 человек получили гражданство Кипра по схеме "паспорта в обмен на инвестиции". Пятничное решение правительства Кипра отозвать 45 паспортов следует после соответствующей рекомендации назначенной в июне комиссии.

"Кабинет министров также решил расследовать еще шесть дел и тщательно изучить еще 47 дел в соответствии с установленными процедурами", - заявил официальный представитель правительства Мариос Пелеканос.

Он не назвал имена лиц, у которых отозвали паспорта.

Кипрский паспорт дает право на безвизовый въезд, работу и проживание на территории 27 стран Европейского Союза. Схема получения так называемых "золотых паспортов" была популярна среди россиян и инвесторов из Азии.

Согласно этой схеме власть выдавала паспорта заявителям в обмен на инвестиции от 2 млн евро.

Назначенная правительством комиссия заявила, что эта схема действовала с нарушениями кипрского законодательства.

Комиссия пришла к выводу, что более 53% людей, получивших гражданство по этой схеме, не имели на это права.

В мае 2021 года Кипр начал первое уголовное дело в рамках расследования нарушений в схеме "паспортов за инвестиции".

Кипр отказался от схемы "золотых паспортов" после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм, в котором репортеры выдавали себя за представителей китайского бизнесмена, который хотел получить кипрский паспорт, несмотря на наличие судимости.