Поліція Норвегії вивчає психічне здоров’я нападника, який убив з лука 5 людей

Поліція допускає, що у нападника, який розстріляв на смерть п'ятьох людей в Норвегії на цьому тижні, було психічне захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Підозрюваний Еспен Андерсен Братен - данієць, що прийняв іслам - зараз перебуває під вартою в медичній установі в очікуванні психіатричної експертизи.

"Найсильніша гіпотеза після перших днів розслідування полягає в тому, що хвороба могла відіграти роль", - сказав поліцейський інспектор Пер Томас Омхольт.

Однак поліція розслідує цілий ряд мотивів, включаючи "гнів, помсту, імпульс, джихад, хворобу і провокації", додав Омхольт.

Він додав, що нападник зізнався у вбивствах, але не визнав провини.

Щоб визначити, чи можна притягнути стрілка до відповідальності за його дії, він повинен пройти повне психіатричне обстеження. Це може зайняти кілька місяців.

П'ятеро людей були вбиті, ще троє отримали поранення, включаючи офіцера поліції, у результаті нападу в Конгсберзі, що приблизно за 80 км від Осло.

Чоловік раніше перебував у полі зору поліції. Правоохоронці припускають, що підозрюваний в нападі особливо радикалізувався після того, яке нещодавно прийняв іслам.