Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Поліція Норвегії вивчає психічне здоров’я нападника, який убив з лука 5 людей

Субота, 16 жовтня 2021, 13:31

Поліція допускає, що у нападника, який розстріляв на смерть п'ятьох людей в Норвегії на цьому тижні, було психічне захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Підозрюваний Еспен Андерсен Братен - данієць, що прийняв іслам - зараз перебуває під вартою в медичній установі в очікуванні психіатричної експертизи.

"Найсильніша гіпотеза після перших днів розслідування полягає в тому, що хвороба могла відіграти роль", - сказав поліцейський інспектор Пер Томас Омхольт.

Однак поліція розслідує цілий ряд мотивів, включаючи "гнів, помсту, імпульс, джихад, хворобу і провокації", додав Омхольт.

Він додав, що нападник зізнався у вбивствах, але не визнав провини.

Щоб визначити, чи можна притягнути стрілка до відповідальності за його дії, він повинен пройти повне психіатричне обстеження. Це може зайняти кілька місяців.

П'ятеро людей були вбиті, ще троє отримали поранення, включаючи офіцера поліції, у результаті нападу в Конгсберзі, що приблизно за 80 км від Осло.

Чоловік раніше перебував у полі зору поліції. Правоохоронці припускають, що підозрюваний в нападі особливо радикалізувався після того, яке нещодавно прийняв іслам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія інциденти
powered by lun.ua

Статті

Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Таких масштабних опозиційних мітингів Грузія не бачила вже багато років. Грузинська опозиція має шанс на реванш та звільнення експрезидента Саакашвілі.
16 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда