Полиция Норвегии изучает психическое здоровье нападающего, который убил из лука 5 человек

Полиция допускает, что у нападающего, который расстрелял насмерть пять человек в Норвегии на этой неделе, было психическое заболевание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Подозреваемый Эспен Андерсен Братен - датчанин, принявший ислам - сейчас находится под стражей в медицинском учреждении в ожидании психиатрической экспертизы.

"Самая сильная гипотеза после первых дней расследования заключается в том, что болезнь могла сыграть роль", - сказал полицейский инспектор Пер Томас Омхольт.

Однако полиция расследует целый ряд мотивов, включая "гнев, месть, импульс, джихад, болезнь и провокации", добавил Омхольт.

Он добавил, что нападающий признался в убийствах, но не признал вину.

Чтобы определить, можно ли привлечь стрелка к ответственности за его действия, он должен пройти полное психиатрическое обследование. Это может занять несколько месяцев.

Пять человек были убиты, еще трое получили ранения, включая офицера полиции, в результате нападения в Конгсберге, примерно в 80 км от Осло.

Мужчина ранее находился в поле зрения полиции. Правоохранители предполагают, что подозреваемый в нападении особенно радикализировался после того, недавно принял ислам.