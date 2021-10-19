Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:52

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив що Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії.

Вітренка цитує пресслужба НАК "Нафтогаз України", повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що компанія володіє можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

Читайте також
Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом

"В нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн - Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Кілька держав Євросоюзу закликали органи ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Читайте також: На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Енергетика
powered by lun.ua

Статті

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики

Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Яких змін варто чекати у авіасполученні України з ЄС? А також: які ризики несе "відкрите небо" для української авіації?
19 жовтня 2021 — Андрій Гук, для Європейської правди

Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші

Діяльність антикорупційних органів - знову у центрі уваги як міжнародників (яким Зеленський обіцяв завершити конкурс на главу САП), так і політиків. Але чи є реальні результати їхньої роботи?
19 жовтня 2021 — Європейська правда