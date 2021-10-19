Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив що Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії.

Вітренка цитує пресслужба НАК "Нафтогаз України", повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що компанія володіє можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

"В нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн - Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Кілька держав Євросоюзу закликали органи ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

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