Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии

Вторник, 19 октября 2021, 14:52

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина изучает возможность импорта газа из Румынии.

Витренко цитирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что компания обладает возможностями оперативного импорта значительных объемов газа из европейских направлений.

Читайте также
Первую нитку газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран - Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", - сказал Витренко.

Напомним, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительному росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Несколько государств Евросоюза призвали органы ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Читайте также: На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Энергетика
powered by lun.ua

Статьи

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда