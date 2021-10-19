Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина изучает возможность импорта газа из Румынии.

Витренко цитирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что компания обладает возможностями оперативного импорта значительных объемов газа из европейских направлений.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран - Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", - сказал Витренко.

Напомним, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительному росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Несколько государств Евросоюза призвали органы ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

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