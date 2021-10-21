У президента Чехии показали видео с Земаном, который лично подписывает документ в больнице

Глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж в четверг созвал брифинг для журналистов, во время которого показал видеозапись, на которой госпитализированный президент Земан лично подписывает документ о созыве заседания Палаты депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

На видео Земан лежит на кровати и ставит подпись на документе о созыве заседания новоизбранной нижней палаты чешского парламента.

Na tiskové konferenci na Pražském hradě bylo přehráno video, kde je prezident Miloš Zeman v UVN. @SeznamZpravy pic.twitter.com/MuQeAjYWv7 — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) October 21, 2021

Минарж сказал, что созвал журналистов из-за необоснованных атак со стороны СМИ и некоторых политиков.

Он выступил в защиту молчаливой позиции администрации президента относительно состояния здоровья Земана, заявив, что администрация подотчетна только президенту. Он также сравнил информацию о состоянии здоровья Земана с информацией о состоянии здоровья президента Вацлава Гавела.

Минарж заявил, что еще 10 октября Земан поручил ему подготовить документ о созыве заседания Палаты депутатов.

Минарж и жена Милоша Земана Ивана ранее раскритиковали Сенат за то, что он запросил в Центрального военного госпиталя Праги прогноз состояния здоровья президента. Они попросили не спекулировать на болезни, отмечая, что лечение требует времени.

Напомним, Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Милоша Земана после заключения медиков о том, что его состояние здоровья не позволяет ему выполнять обязанности президента.

Между тем полиция Чехии заявила о возможном "преступление против республики" после брифинга о состоянии Земана, а СМИ сообщили, что подпись на документе о созыве Палаты депутатов отличался от привычной подписи президента.

Впоследствии стало известно, что еще до госпитализации Земана полиция и служба государственной безопасности и информации (BIS) начали расследовать утечку секретной информации из администрации президета.

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