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Сильний буревій у Чехії знеструмив 300 тисяч домівок

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:17

Внаслідок сильного буревію у Чехії тимчасово залишились без електропостачання близько 300 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Низка районів країни у четвер 21 жовтня постраждали від потужних поривів вітру. Пожежники увечері здійснили близько 3500 виїздів, допомагаючи ліквідовувати наслідки негоди. 

 

Вітер завдав найбільшої шкоди у західній частині Чехії - повідомляють про пошкоджені дахи, поламані та повністю повалені дерева. 

 

Падіння гілок ускладнило рух транспорту. Повідомляють про одного постраждалого.

На 7 годину ранку 22 жовтня все ще залишалися знеструмленими близько 8400 споживачів, повідомила речниця енергетичної компанії ČEZ.

 

"Там, де вдалось полагодити всі пошкодження на високовольтних лініях, ми інтенсивно працюємо над відновленням постачання на низьковольтному рівні. На місці працюють сотні ремонтних бригад", - розповіла речниця.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 жовтня та вранці від шквального вітру постраждала північ Франції, Нідерланди та Бельгія. Місцями вітер зірвав дахи. У Франції через численні гілки на коліях залізниці в ранкові години призупиняли рух електричок та швидкісних поїздів.

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Чехія стихійні лиха
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