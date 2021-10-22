Сильный ураган в Чехии обесточил 300 000 домов

В результате сильного урагана в Чехии временно остались без электроснабжения около 300 000 домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Ряд районов страны в четверг 21 октября пострадали от мощных порывов ветра. Пожарные вечером совершили около 3500 выездов, помогая ликвидировать последствия непогоды.

Ветер нанес наибольший ущерб в западной части Чехии - сообщают о поврежденных крышах, поломанных и полностью поваленных деревьях.

Падение веток усложнило движение транспорта. Сообщают об одном пострадавшем.

На 7:00 утра 22 октября все еще оставались обесточенными около 8400 потребителей, сообщила пресс-секретарь энергетической компании ČEZ.

"Там, где удалось починить все повреждения на высоковольтных линиях, мы интенсивно работаем над возобновлением передачи на низковольтном уровне. На месте работают сотни ремонтных бригад", - рассказала пресс-секретарь.

Напомним, в ночь с 20 на 21 октября и утром от шквального ветра пострадал север Франции, Нидерланды и Бельгия. Местами ветер сорвал крыши. Во Франции из-за многочисленных ветвей на путях железной дороги в утренние часы приостанавливали движение электричек и скоростных поездов.