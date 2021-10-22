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"Як Париж без Ейфелевої вежі": Меркель провели оваціями на саміті лідерів ЄС

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 15:16

Глави держав і урядів ЄС на саміті у п'ятницю влаштували бурхливі овації канцлерці Ангелі Меркель, для якої цей саміт став 107-мим за 16 років і, швидше за все, останнім.

Про це йдеться в публікації бельгійського видання Le Soir, яке посилається на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель виділив кілька хвилин на саміті у п'ятницю опівдні, щоб віддати належне канцлерці, яку, найвірогідніше, в грудні змінить соціал-демократ Олаф Шольц.

"Ви монумент. На думку спадають порівняння. Європейська рада без Ангели схожа на Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі", - сказав Мішель очільниці німецького уряду.

 "Нам буде не вистачати вашої мудрості, особливо у важкі часи", - додав він.

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Мішель охарактеризував "тверезість і простоту" канцлерки як її "дуже потужну зброя" і назвав Меркель "компасом і маяком в нашому європейському проєкті".

"Вона з тих, хто за 16 років дійсно залишив свій слід в Європі, допомагаючи всім 27 країнам ухвалювати правильні рішення, які часом були важкими, з великою кількістю людяності", - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель назвав Меркель "машиною компромісів", яка "зазвичай знаходила щось, що нас об'єднувало" в ході численних внутрішньоєвропейських переговорів. "Європі буде її не вистачати", - сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив надію, що Меркель, "великий політик", залишиться на політичній арені "в тій чи іншій формі".

Саміт лідерів ЄС відбувся 21-22 жовтня у Брюсселі. На ньому лідери висловили намір зберігати можливість мандрівок на тлі чергової хвилі епідемії.

Єврорада також озвучила кроки у зв’язку зі стрімким подорожчанням енергоресурсів.

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Меркель
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