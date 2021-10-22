"Как Париж без Эйфелевой башни": Меркель провели овациями на саммите лидеров ЕС

Главы государств и правительств ЕС на саммите в пятницу устроили бурные овации канцлеру Ангеле Меркель, для которой этот саммит стал 107-мым за 16 лет и, скорее всего, последним.

Об этом говорится в публикации бельгийского издания Le Soir, которое ссылается на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выделил несколько минут на саммите в пятницу в полдень, чтобы отдать должное канцлеру, которую, скорее всего, в декабре заменит социал-демократ Олаф Шольц.

"Вы монумент. На ум приходят сравнения. Европейский совет без Ангелы похож на Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни", - сказал Мишель руководительнице немецкого правительства.

"Нам будет не хватать вашей мудрости, особенно в трудные времена", - добавил он.

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Мишель охарактеризовал "трезвость и простоту" канцлера как ее "очень мощное оружие" и назвал Меркель "компасом и маяком в нашем европейском проекте".

"Она из тех, кто за 16 лет действительно оставил свой след в Европе, помогая всем 27 странам принимать правильные решения, которые порой были тяжелыми, с большим количеством человечности", - сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Премьер-министр Люксембурга Беттель назвал Меркель "машиной компромиссов", которая "обычно находила что-то, что нас объединяло" в ходе многочисленных внутриевропейских переговоров. "Европе будет ее не хватать", - сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что Меркель, "большой политик", останется на политической арене "в той или иной форме".

Саммит лидеров ЕС состоялся 21-22 октября в Брюсселе. На нем лидеры выразили намерение сохранять возможность путешествий на фоне очередной волны эпидемии.

Евросовет также озвучил шаги в связи со стремительным удорожанием энергоресурсов.