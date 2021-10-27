У Німеччині повідомляють про найвищий з квітня стрибок заражень коронавірусом

За минулу добу у Німеччині зареєстрували 23 212 нових заражень коронавірусом, що, як свідчать графіки, є найвищим денним показником з квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Рівно тиждень тому в цей день показник становив трохи більше 17 тисяч заражень.

Кількість заражень на 100 тисяч населення зараз складає 118. Ще тиждень тому цей показник був 80,4.

Померли за добу 114 хворих.

Дещо зріс і показник госпіталізацій, який зараз, після вакцинації значної частини населення, вважається ключовим індикатором для рішень про потенційне посилення обмежень.

У понеділок кількість госпіталізованих за останні 7 днів коронахворих на 100 тисяч населення складала 2,77, у вівторок - вже 2,95.

Ще минулого тижня в Інституті Роберта Коха попередили, що країні варто очікувати чергового сплеску епідемії до кінця осені та взимку після місяців зниження кількості нових випадків.