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В Германии сообщают о самом высоком с апреля приросте заражений коронавирусом

Среда, 27 октября 2021, 08:48

За прошедшие сутки в Германии зарегистрировали 23 212 новых заражений коронавирусом, что, как свидетельствуют графики, является самым высоким дневным показателем с апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Ровно неделю назад в этот день показатель составлял немногим более 17 тысяч заражений.

 

Количество заражений на 100 тысяч населения сейчас составляет 118. Еще неделю назад этот показатель был 80,4.

Умерли за сутки 114 больных.

Несколько возрос и показатель госпитализаций, который после вакцинации значительной части населения считается ключевым индикатором для решений о потенциальном усилении карантина.

В понедельник количество госпитализированных за последние 7 дней больных на 100 тысяч населения составляло 2,77, во вторник - уже 2,95.

Еще на прошлой неделе в Институте Роберта Коха предупредили, что стране следует ожидать очередного всплеска эпидемии к концу осени и зимой.

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Германия Коронавирус
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