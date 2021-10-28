Франция пригрозила заблокировать рыболовные суда Британии

Франция объявила в среду, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые французские порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность с Британией в споре по поводу лицензий на рыбалку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет France 24.

В среду с новой силой разразилась ссора между Лондоном и Парижем из-за прав на рыбалку после Brexit. Франция пригрозила перебоями в торговле со 2 ноября, если ее лодкам не будет предоставлен дополнительный доступ к британским водам.

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Эти меры будут включать систематические таможенные и санитарные проверки ввозимых во Францию ​​продуктов и запрет на разгрузку морепродуктов, заявил журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Французский министр по вопросам Европы Клеман Бон сказал, что дополнительные проверки могут быть также распространены на другие товары "путем усиления наших процедур и контроля по сравнению с нынешней практикой".

В ответ на решение Парижа британский министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост опубликовал в Твиттере заявление правительства о том, что "угрозы Франции неутешительны и несоразмерны, и это не то, чего мы ожидали от близкого союзника и партнера".

В заявлении говорится, что Лондон встретит любые шаги Франции "ответной и выверенной реакцией".

Спор между Францией и Британией был вызван правилами лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Британии и Нормандских островов после Brexit.

В то время как целенаправленные меры для рыболовного сектора нанесут ущерб британскому экспорту, более масштабные таможенные проверки могут серьезно замедлить торговлю с Великобританией.

Британские рыбаки, экспортирующие большую часть своей продукции в ЕС, сильно зависят от французских портов как ворот на континент.