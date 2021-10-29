Литва у жовтні розвернула на кордоні вдвічі більше нелегальних мігрантів, ніж за вересень

У жовтні литовські прикордонники зафіксували більш ніж удвічі більше спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, ніж за вересень, при тому, що місяць ще не закінчився.

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє LRT.

Остання доба, четвер 28 жовтня, була рекордною за минулий тиждень - розвернули 186 людей. Це також одна з найбільших цифр від 2 серпня, коли прикордонники отримали законне право не впускати мігрантів з Білорусі. Майже стільки ж було минулої суботи - 183, а найменше - в неділю, 67.

Всього за жовтень було вже 2134 спроби нелегального перетину кордону, тоді як за увесь вересень - 981.

Прикордонники повідомляють також, що в ніч у четвер чули один постріл з білоруської сторони поруч з кордоном, на межі з Лаздияйським районом, і повідомляють про 6 сигнальних ракет на кордоні на межі зі Швянченіським районом.

На додачу, кілька мігрантів намагалися потрапити в країну літаком з підробленими документами - вони прибули рейсом з Афін. Під час вибіркової перевірки прикордонники з’ясували, що четверо афганців прибули з підробленими посвідками на проживання у Греції, а в одного підроблений і паспорт. Після того вони подали прохання про притулок у Литві.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією. З цієї причини в країні оголошена екстремальна ситуація.

Минулого тижня президент Литви заявив, що Євросоюзу необхідно переглянути підходи у сфері міграції та притулку. Зокрема, Литва добивається залучення коштів ЄС до фінансування будівництва паркану на кордоні з Білоруссю, але Єврокомісія виступає проти.

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