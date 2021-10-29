Литва в октябре остановила на границе вдвое больше нелегальных мигрантов, чем за сентябрь

В октябре литовские пограничники зафиксировали более чем вдвое больше попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, чем за сентябрь, при том что месяц еще не закончился.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает LRT.

Последние сутки, четверг 28 октября, были рекордными за прошедшую неделю - развернули 186 человек. Это также одна из самых больших цифр со 2 августа, когда пограничники получили законное право не впускать мигрантов из Беларуси. Почти столько же было в прошлую субботу – 183, а меньше всего – в воскресенье, 67.

Всего за октябрь было уже 2134 попытки нелегального пересечения границы, тогда как за весь сентябрь – 981.

Пограничники сообщают также, что в ночь на четверг слышали один выстрел с белорусской стороны рядом с границей, на границе с Лаздияйским районом, и сообщают о шести сигнальных ракетах на границе на границе со Швянченским районом.

Вдобавок несколько мигрантов пытались попасть в страну самолетом с поддельными документами - они прибыли рейсом из Афин. В ходе выборочной проверки пограничники выяснили, что четверо афганцев прибыли с поддельными видами на жительство в Греции, а у одного поддельный и паспорт. После этого они подали прошение об убежище в Литве.